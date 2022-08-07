Кагарлицкий после 4:1 с «Нефтехимиком»: «Есть еще компоненты, которые «Ак Барсу» следует улучшить»

высказался после победы над (4:1) в контрольном матче.

– Тяжеленькая была игра, проводили второй матч за два дня, прошло даже меньше суток. Немного тяжело дался первый период, но перебороли это, гол в раздевалку нас не сломил. Перевернули ход игры, победили, все парни – молодцы.

– Как в целом идет предсезонная подготовка?

– Хорошо. Наконец-то поиграли, это очень важно, все ребята скучали по играм, хочется играть, а не тренироваться (улыбается). Тяжелая работа идет. Сейчас отдохнем немного и продолжим подготовку. Есть еще компоненты, которые следует улучшить.

– Что сказали после неудачного выхода «2 в 1»?

– Ничего. Вторая игра за предсезонку, парни под нагрузками. Всякое бывает, считаю, там я сыграл хуже, чем он. Я сильно свалился, поэтому, наверное, это больше моя ошибка. Он хотел на меня сыграть, хотя мог сам эпизод решить. Ничего страшного. Главное, чтобы в сезоне мы выжимали максимум из таких моментов, – сказал нападающий .