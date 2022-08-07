Бровкин об «Ак Барсе»: «Тренеры подсказывают, как сыграть правильнее, как лучше поставить клюшку. Замечательный опыт»

Артур Бровкин высказался после победы над «Нефтехимиком» (4:1) в контрольном матче.
– Расскажите о своей заброшенной шайбе.
– Показал бросок, убрал в центр, ее вроде бы выбили, но она осталась в ногах. Увидел ее, бросил – попал.
– Видите свои перспективы попасть в основной состав?
– Это решать не мне, моя задача – работать, а там, как решит тренерский штаб.
– Что говорят вам тренеры? В чем следует добавить?
– Работать с ними – это, в первую очередь, большой опыт. Тренеры мне подсказывают, как сыграть правильнее, как лучше поставить клюшку, все время подсказывают. Замечательный опыт, – сказал нападающий «Ак Барса».