Бровкин об «Ак Барсе»: «Тренеры подсказывают, как сыграть правильнее, как лучше поставить клюшку. Замечательный опыт»

Артур Бровкин высказался после победы над (4:1) в контрольном матче.

– Расскажите о своей заброшенной шайбе.

– Показал бросок, убрал в центр, ее вроде бы выбили, но она осталась в ногах. Увидел ее, бросил – попал.

– Видите свои перспективы попасть в основной состав?

– Это решать не мне, моя задача – работать, а там, как решит тренерский штаб.

– Что говорят вам тренеры? В чем следует добавить?

– Работать с ними – это, в первую очередь, большой опыт. Тренеры мне подсказывают, как сыграть правильнее, как лучше поставить клюшку, все время подсказывают. Замечательный опыт, – сказал нападающий .