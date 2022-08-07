Завгородний о лицемерии в Северной Америке: «Такая культура, наверное. Тренеры говорят: «Ты нам очень нужен». И спокойно могли не ставить в состав»

высказался о лицемерии в Северной Америке.

– Многие ребята, приезжая из Северной Америки, рассказывают, что там сталкивались с лицемерием. Тебе говорят, что все классно, ты молодец, а потом убирают в запас. У вас были такие случаи?

– Я много раз с этим сталкивался. Наверное, это такая культура. За океаном много тренеров и менеджеров говорят: «Все отлично. Ты нам очень нужен, ты нам нравишься». И после таких слов спокойно могли не ставить в состав.

– И вы сначала не понимали, как вообще это все возможно?

– Я к тому моменту уже прожил в Северной Америке несколько лет, так что понимал, что так бывает. Когда мне такое говорили, я спрашивал: «Хорошо, я вам нравлюсь, но не играю. Что я могу сделать?» Мне в ответ: «Продолжай работать дальше». Я просто люблю честность, если что-то не так, лучше сказать.

– В Канаде или США были тренеры, которые в лицо говорили правду, когда сыграл плохо, так и говорили?

– Да. В Квебеке у нас был классный тренер, он старался говорить правду. Мог вызвать к себе и сказать, что сыграл плохо. Мог даже между периодами «вставить». И в тоже бывало говорили: «Ты сыграл абсолютно неудовлетворительно», – сказал экс-нападающий системы , сейчас выступающий за .