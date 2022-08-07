Завгородний о Стоктоне: «Первый город-банкрот в Америке. Очень много гангстеров, бандитов-афроамериканцев. Мексика недалеко, проходит наркотрафик»

Дмитрий Завгородний рассказал о реалиях Стоктона – опасного города в Калифорнии.

– Согласно статистике, Стоктон является одним из самых опасных городов в Калифорнии. Амир Мифтахов говорил, что в Сиракьюзе получил пулю в свое окно на кухне. Как вы выживали в Стоктоне?

– Там на самом деле опасно. Очень много гангстеров, бандитов-афроамериканцев. Мы приезжали на тренировку, а после сразу ехали домой и старались не высовываться. Если темно, так вообще лучше не выходить.

Когда только приехал в Стоктон, сразу выдали карту, где половина города отмечена красным цветом, а вторая половина – зеленым. В красную, на юг, нельзя ездить, там очень опасно, туда даже полиция не приезжает. В общем, не самые хорошие впечатления складываются от города. Очень много бездомных, мусора, на улицах устраивают разборки.

Как-то приехала банда байкеров и устроила большой съезд. У нас тогда домашний матч был. После игры нас всех заперли в раздевалке и сказали сидеть тут, на улице дебош, и может начаться стрельба. Мы ждали час после матча, потом под присмотром полиции нас выводили к машинам. Вроде все обошлось, только пару стекол поразбивали, подрались, но хоть без стрельбы и убийств.

Один раз к моим одноклубникам на крышу дома залез мужчина. Наверное, с целью ограбить. Они позвонили в полицию, и он сразу спрыгнул и убежал. Все ребята из команды старались снимать дома и квартиры в хороших районах и в свободное время сидели дома. Если хочешь что-то поделать, можно съездить в соседний город – рядом Сан-Франциско и Сакраменто.

– Калифорния считается одним из самых дорогих штатов США. Как возможно, что там существуют такие города, как Стоктон?

– Недалеко граница с Мексикой, в Стоктоне есть река Сан-Хоакин, и через город проходит наркотрафик. Так мне рассказывали. Плюс Стоктон – первый город в Америке, который стал банкротом.

– В красную зону вы не ездили?

– Нет-нет. Никто туда не ездил. Как-то проезжали по границе с красным районом, там не очень хорошее место даже просто для езды на машине. Если едешь вечером и чувствуешь опасность, то разрешается проезжать на красный свет, – сказал экс-нападающий системы , сейчас выступающий за .

В Стоктоне базировался фарм-клуб «Флэймс». Со следующего сезона он будет выступать в Калгари.