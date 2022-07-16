«Сочи» провел двусторонку, выиграла команда с Третьяком в воротах. Алтыбармакян, Точицкий и Завгородний играли в одном звене

«Сочи» провел двусторонний матч на тренировочном сборе.
Игра прошла в формате «Синие» против «Белых». Соперники провели на льду два периода по 25 минут чистого времени.
Победу со счетом 3:2 одержали «Белые». В их составе отличились Артур Тянулин (в меньшинстве), Кирилл Петьков и Артем Иванюженков. За «Синих» забили Михаил Ромаев и Юрий Паутов.
Состав «Сочи» в двустороннем матче:
«Синие»: Алексей Мельничук; Юрий Паутов – Никита Зоркин, Владислав Валенцов – Федор Крощинский, Роман Юзбашян – Семен Ибрагимов; Дмитрий Завгородний – Никита Точицкий – Андрей Алтыбармакян, Михаил Ромаев – Руслан Алиев – Данил Авершин, Михаил Абрамов – Донат Стальнов – Сергей Попов, Егор Бабенко.
«Белые»: Максим Третьяк; Юрий Александров – Сергей Косовец, Никита Пивцакин – Данила Галенюк; Антон Новиков – Никита Ушнев; Артур Тянулин – Василий Глотов – Никита Феоктистов, Артем Николаев – Амир Гараев – Кирилл Петьков, Артем Иванюженков – Илья Круглов – Евгений Каменский.