«Сочи» провел двусторонку, выиграла команда с Третьяком в воротах. Алтыбармакян, Точицкий и Завгородний играли в одном звене

Теги КХЛ Никита Точицкий Максим Третьяк Юрий Паутов Сочи Артем Иванюженков Андрей Алтыбармакян Алексей Мельничук Артур Тянулин Дмитрий Завгородний Артем Николаев Михаил Ромаев Кирилл Петьков Амир Гараев Хоккей

«Сочи» провел двусторонний матч на тренировочном сборе.

Игра прошла в формате «Синие» против «Белых». Соперники провели на льду два периода по 25 минут чистого времени.

Победу со счетом 3:2 одержали «Белые». В их составе отличились Артур Тянулин (в меньшинстве), Кирилл Петьков и Артем Иванюженков. За «Синих» забили Михаил Ромаев и Юрий Паутов.

Состав «Сочи» в двустороннем матче: 

«Синие»: Алексей Мельничук; Юрий Паутов – Никита Зоркин, Владислав Валенцов – Федор Крощинский, Роман Юзбашян – Семен Ибрагимов; Дмитрий ЗавгороднийНикита ТочицкийАндрей Алтыбармакян, Михаил Ромаев – Руслан Алиев – Данил Авершин, Михаил Абрамов – Донат Стальнов – Сергей Попов, Егор Бабенко.

«Белые»: Максим Третьяк; Юрий Александров – Сергей Косовец, Никита Пивцакин – Данила Галенюк; Антон Новиков – Никита Ушнев; Артур Тянулин – Василий Глотов – Никита Феоктистов, Артем Николаев – Амир Гараев – Кирилл Петьков, Артем Иванюженков – Илья Круглов – Евгений Каменский.

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