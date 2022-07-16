«Сочи» провел двусторонку, выиграла команда с Третьяком в воротах. Алтыбармакян, Точицкий и Завгородний играли в одном звене

провел двусторонний матч на тренировочном сборе.

Игра прошла в формате «Синие» против «Белых». Соперники провели на льду два периода по 25 минут чистого времени.

Победу со счетом 3:2 одержали «Белые». В их составе отличились Артур Тянулин (в меньшинстве), Кирилл Петьков и . За «Синих» забили и .

Состав «Сочи» в двустороннем матче:

«Синие»: ; Юрий Паутов – Никита Зоркин, Владислав Валенцов – Федор Крощинский, Роман Юзбашян – Семен Ибрагимов; – – , Михаил Ромаев – Руслан Алиев – Данил Авершин, Михаил Абрамов – Донат Стальнов – Сергей Попов, Егор Бабенко.

«Белые»: ; Юрий Александров – Сергей Косовец, Никита Пивцакин – Данила Галенюк; Антон Новиков – Никита Ушнев; Артур Тянулин – Василий Глотов – Никита Феоктистов, – Амир Гараев – Кирилл Петьков, Артем Иванюженков – Илья Круглов – Евгений Каменский.