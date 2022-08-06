Юбердо о «Калгари»: «Хочу быть лидером. По глазам генменеджера я понял, что он хочет побеждать»

Нападающий Джонатан Юбердо не считает себя лицом .

«Я об этом особо и не думал, честно говоря. Я не из тех, кто хочет оказывать давление на самого себя. Я знаю, на что способен и как могу играть. Я хочу быть лидером.

Понятно, что я здесь надолго. Я пока не встречался с ребятами, но в сентябре, просто катаясь с ними, я буду чувствовать себя все более комфортно.

Я хочу быть лидером как на льду, так и за его пределами и радовать болельщиков.

По глазам генменеджера [ ], по манере речи я понял, что он хочет побеждать уже сейчас. Он хочет создать команду, которая будет выигрывать, и хочет получить нужных игроков. Прямо сейчас у нас хороший состав. У нас действительно крепкая оборона, отличный вратарь. Просто посмотрите на состав – у нас хорошая команда.

Генменеджер полон энтузиазма, и это навело меня на мысль, что я хочу быть здесь. Он хочет побеждать в течение многих лет, не только в этом сезоне», – заявил форвард.