Юбердо про уход из «Флориды»: «Я был шокирован и немного расстроился. Но нужно двигаться дальше»

Форвард Джонатан Юбердо высказался про свой обмен из «Флориды» в «Калгари».

«Конечно, с точки зрения эмоций последние недели были сродни американским горкам. Естественно, обмен меня шокировал. Я немного расстроился, но в итоге, как мне кажется, нужно смотреть вперед, и об этом я себе и сказал. Было важно перевернуть страницу.

Понятно, что я много лет выступал за «Флориду», но я сказал себе: «Знаешь что? Нужно двигаться дальше.

У меня оставался год по контракту, я подумал, что хочу сосредоточиться на игре за новую команду и заключить долгосрочное соглашение. Мне казалось, что «Калгари» мне отлично подходит, а играть в этом городе здорово. Вот почему я хотел подписать контракт. Я доволен возможностью быть частью «Флеймс», – сказал Юбердо.

Контракт Юбердо – рекордный для «Калгари» по сроку (8 лет), общей сумме (84 млн долларов) и кэпхиту (10,5 млн)