Юбердо о 8-летнем контракте с «Калгари»: «Я предан этой команде. Буду отдавать все, что у меня есть, – и на льду, и вне его»

высказался о подписании нового контракта с «Калгари».

Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн).

Оно вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.

«Я очень рад, что буду частью в течение многих лет. Это новый этап в моей карьере. Я предан этой команде.

Я буду отдавать все, что у меня есть, – и на льду, и вне его. С нетерпением жду возможности сыграть перед страстными болельщиками «Флэймс», – сказал Юбердо.