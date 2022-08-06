Генменеджер «Динамо» о словах Лильи про желание расторгнуть контракт: «Он имел в виду немного не то, что вышло в прессе, и едет в Россию не отбывать номер»

Генменеджер «Динамо» пояснил слова о желании расторгнуть контракт.

Новичок московского клуба ранее так высказался о переходе в российскую команду: «Подписал контракт в начале февраля и потом ясно дал понять, что хочу его расторгнуть. У меня нет денег на выкуп».

считает, что пресса могла не вполне достоверно трактовать слова 29-летнего нападающего из Швеции.

«Спортивная жизнь любого хоккеиста достаточно короткая. Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Почему он должен от этого отказываться?

Я уверен, сам Якоб имел в виду немного не то, что в итоге вышло в прессе. Но самое главное в этой ситуации – он готов и едет в Россию не отбывать номер.

Он едет играть в хоккей и показывать высокий результат. Московское «Динамо» на него рассчитывает», – сказал генеральный менеджер .

Шведский нападающий не хочет ехать в Россию, но у него нет денег на расторжение контракта. Кажется, он отмазывается перед своими