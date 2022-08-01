«Динамо» объявило о подписании Лильи. Контракт с форвардом – на 2 года

Нападающий Якоб Лилья перешел в «Динамо».

Контракт форварда с московским клубом рассчитан на два года и носит односторонний характер.

Последние 2 сезона швед провел в . За 117 матчей шведский нападающий набрал 66 (39+27) очков при показателе полезности «-3».

«Лилья – шведский нападающий с хорошим катанием и отличным броском, состоявшийся хоккейный снайпер. Говоря «снайпер», я оперирую количеством заброшенных шайб в КХЛ и тем фактом, что Якоб является одним из лидеров двух последних чемпионатов по проценту реализованных бросков.

Помимо атакующих качеств, выделяется высокая работоспособность, что подтверждается его средним временем, проведенным на льду в обоих сезонах. В большинстве Лилья отлично действует на пятаке и под воротами. Верим, что он сможет разнообразить атакующий потенциал команды и стать любимцем болельщиков», – сказал генеральный менеджер .