Генменеджер «Динамо» о Лилье: «Легионеры находятся под большим давлением в своих странах. Нам понятна природа его высказываний»

Генменеджер «Динамо» прокомментировал слова о желании расторгнуть контракт.

Шведский нападающий сообщил, что у него нет денег на выкуп соглашения.

«Не хочется много комментировать интервью, на которое вы ссылаетесь, отмечу только, что нам понятна природа высказываний игрока. Все должны понимать, что ребята-легионеры в своих странах сейчас находятся под большим давлением. На этом я хотел бы поставить точку.

Что касается контракта – диалог с представителем хоккеиста проходил в открытом и конструктивном ключе, о желании разорвать отношения нам не сообщалось.

Относительно мотивации Якоба – мы приглашали его в качестве одного из лидеров команды, на данный момент он не дает повода усомниться в себе, своем профессионализме. Все идет так, как было запланировано. Лилья в ближайшие дни будет в Москве и присоединится к , – сказал Алексей Сопин в интервью Sports.ru.

Швед Лилья говорит, что не хотел ехать в Россию, но у него нет денег на расторжение контракта. Кажется, эти слова только для своих