Загитова о посещении матча «Сочи» – «Авангард»: «Стартовое вбрасывание – такой адреналин. Крутые впечатления!»

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Алина Загитова поделилась эмоциями от матча «Сочи» – «Авангард».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сделала стартовое вбрасывание перед началом матча Sochi Hockey Open

«Стартовое вбрасывание – такой адреналин. И знаете, где я его совершила? На матче «Сочи» – «Авангард» турнира Лига Ставок Sochi Hokey Open! Очень крутые впечатления! Спасибо организаторам за такую возможность.

Кстати, помимо матча я побывала в студии. Поговорили про мое отношение к хоккею, как зародилась любовь к нему, и конечно про личные достижения и планы на будущее», – написала Загитова в соцсети. 

Фото: соцсети Алины Загитовой

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде

Загитова о драках в хоккее: «Это зрелищно, это один из ключевых моментов. Но я отношусь к этому не очень хорошо»

 

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