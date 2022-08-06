Алина Загитова поделилась эмоциями от матча «Сочи» – «Авангард».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сделала стартовое вбрасывание перед началом матча Sochi Hockey Open.
«Стартовое вбрасывание – такой адреналин. И знаете, где я его совершила? На матче «Сочи» – «Авангард» турнира Лига Ставок Sochi Hokey Open! Очень крутые впечатления! Спасибо организаторам за такую возможность.
Кстати, помимо матча я побывала в студии. Поговорили про мое отношение к хоккею, как зародилась любовь к нему, и конечно про личные достижения и планы на будущее», – написала Загитова в соцсети.
Фото: соцсети Алины Загитовой
«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде
Загитова о драках в хоккее: «Это зрелищно, это один из ключевых моментов. Но я отношусь к этому не очень хорошо»