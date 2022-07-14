Хо-Сэнг о переходе в «Салават»: «Понравилось, что мне говорили о философии игры, задачах. Козлов был великим игроком, надеюсь учиться у него и дойти до таких же высот»

объяснил подписание контракта с «Салаватом Юлаевым».

– Вы впервые проведете сезон в . Расскажите, почему выбрали «Салават Юлаев», были ли у вас другие предложения?

– Я выбрал «Салават Юлаев», потому что руководство и тренеры были очень добры по отношению ко мне. У нас состоялся отличный диалог, в котором мне все объяснили.

Очень понравилось то, что мне говорили о философии игры, задачах команды. У меня действительно были предложения от других клубов, но Уфа для меня – лучший выбор. Я рад оказаться в «Салавате Юлаеве».

– «Салават Юлаев» славится своими фанатами и фантастической атмосферой на домашних матчах. Что вы знаете об уфимском клубе?

– Я знаю, что в Уфе играли многие великие игроки. У нас есть большая история успеха, побед и традиций. Конечно, я слышал, что здесь просто фантастические фанаты. Они великолепны. Жду с нетерпением встречи с ним.

– У «Салавата» статус одной из самых атакующих команд в лиге. Импонирует ли вам стиль игры уфимцев?

– У отличный стиль командной игры. Я тот хоккеист, которому нравится играть в нападении. Создавать и начинать атаки, действовать первым номером. Я хочу играть в такой команде, как «Салават Юлаев».

– Главный тренер провел отличную карьеру и в России, и в НХЛ. Видели его игры, можете описать Козлова как хоккеиста?

– Козлов был великим игроком. Он добился невероятного успеха. Я надеюсь учиться у него и дойти до таких же высот. У нас уже был разговор. Мы с Виктором говорили о хоккее и предстоящем сезоне. Это был хороший и продуктивный диалог.

– Что вас больше всего привлекло в «Салавата Юлаеве» во время переговоров?

– Большую роль сыграла репутация уфимского клуба. И, конечно, философия команды, которую мне рассказали тренеры и руководители. Они были добры и любезны по отношению ко мне. Для меня важен такой подход клуба, – сказал нападающий.