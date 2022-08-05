Владимир Ткачев: «Буше – элитный снайпер. Ему просто надо отдать шайбу, и он ее вколотит в сетку»

Владимир Ткачев поделился впечатлениями от игры с Ридом Буше.

– Комментатор Андрей Блохин сказал: – это Федор Черенков омского хоккея». В том смысле, что вы тоже отлично раздаете пасы. Это ведь лучше, чем забитый гол?

– В основном стараюсь играть на партнеров. Мне нравится, когда они забивают. Лучше пас на пустые ворота отдам, чем сам заброшу шайбу. От этого получу больше удовольствия.

– В матче с вы отдали четыре голевые передачи.

– Это ведь только предсезонка.

– Но четыре паса есть четыре паса. Как вам играется в тройке с ?

– Все его прекрасно знают. Это элитный снайпер. Ему просто надо отдать шайбу, и он ее вколотит в сетку. Я так думаю, у нас сложилось хорошее большинство. Он может дать пас подкидкой, я тоже это делаю.

И с у нас хорошо получается. Тут тренерскому штабу нужно будет поломать голову, кого с кем ставить. Мне с обоими ребятами играть отлично, – сказал нападающий .