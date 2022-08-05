Владимир Ткачев: «Буше – элитный снайпер. Ему просто надо отдать шайбу, и он ее вколотит в сетку»

Владимир Ткачев поделился впечатлениями от игры с Ридом Буше.
– Комментатор Андрей Блохин сказал: «Владимир Ткачев – это Федор Черенков омского хоккея». В том смысле, что вы тоже отлично раздаете пасы. Это ведь лучше, чем забитый гол?
– В основном стараюсь играть на партнеров. Мне нравится, когда они забивают. Лучше пас на пустые ворота отдам, чем сам заброшу шайбу. От этого получу больше удовольствия.
– В матче с «Сочи» вы отдали четыре голевые передачи.
– Это ведь только предсезонка.
– Но четыре паса есть четыре паса. Как вам играется в тройке с Ридом Буше?
– Все его прекрасно знают. Это элитный снайпер. Ему просто надо отдать шайбу, и он ее вколотит в сетку. Я так думаю, у нас сложилось хорошее большинство. Он может дать пас подкидкой, я тоже это делаю.
И с Арсением Грицюком у нас хорошо получается. Тут тренерскому штабу нужно будет поломать голову, кого с кем ставить. Мне с обоими ребятами играть отлично, – сказал нападающий «Авангарда».