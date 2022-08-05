Александр Кожевников: «У СКА хорошая школа. Ротенберг молодец! Создал такие условия, что и в НХЛ многие позавидуют»

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Александр Кожевников прокомментировал обмен СКА со «Спартаком».

В обмен на Александра Никишина «Спартак» получил Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова, а также права на Михаила Мальцева, Германа Рубцова, Ивана Морозова и Кирилла Марченко.

– Кто выиграл от такого грандиозного обмена?

– Я думаю, что все. И хоккеисты, и команды. «Спартак» сейчас омолаживается, на перспективу будет работать. Для красно-белых прекрасно за одного игрока, пускай и очень хорошего, получить пятерых. Ну, и СКА взял защитника очень перспективного. Полагаю, в составе армейцев он будет сильнейшим, если ничего с ним не случится.

– У Никишина пока за плечами только один сильный сезон – прошлый, когда он стал известен всей стране. Какие у него перспективы?

– Он самый перспективный сейчас в России защитник, что там говорить. Правда, здорово играет. И на тренировках отлично отрабатывает, отзывы о нем хорошие. Лишь бы прошел испытание медными трубами. Иногда они могут сильно помешать. Но игрок, правда, талантливейший.

– Кто-то из хоккеистов, которых отдал СКА, может заиграть в «Спартаке» уже сейчас?

– Каждый из этой пятерки способен выходить в основе, если доверие будет. Наставник «Спартака» Борис Миронов ведь до этого как раз с молодежью работал, и результаты хорошие показывал. Прошлый сезон для него – первый на уровне КХЛ. Он молодежи доверяет. Откуда появился тот же Никишин? Он ведь именно при нем раскрылся, звездой стал.

Те же Чибриков и Свечков уже засветились в КХЛ, и в молодежную сборную вызывались, и в первую привлекались. А в московском клубе им точно будут уделять повышенное внимание.

– У СКА и без обмененных игроков хватает талантливой молодежи. Не слишком ли их много для одного клуба? Ведь сейчас только в сборной U25, которая выступает в Сочи, две с лишним пятерки из Петербурга.

– У СКА хорошая школа, все условия созданы. Ротенберг в этом плане молодец! Создал такие условия, что и в Северной Америке, в НХЛ многие позавидуют...

Но в СКА действительно слишком много талантов, и правильное решение их отдавать в другие места, чтобы они получили возможность развиваться. Поэтому я и говорю, что все выиграли от этого обмена, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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