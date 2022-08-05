Кожевников о Ротенберге: «Смотрите, сколько он сделал для нашего хоккея, тот же бренд «Красная машина». Что вы все на него нападаете?»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Валерий Брагин КХЛ Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кожевников считает Романа Ротенберга талантливым человеком.

– В предстоящем сезоне Ротенберг остается главным тренером СКА, а Брагин ушел на должность консультанта. Потянет он без помощи опытного специалиста?

– Ротенберг и в прошедшем сезоне себя показал здорово, с хорошей стороны. Да и Брагину дают работать, его не выгнали.

Что здесь такого? Перестановка произошла. Что вы все на Романа нападаете? Он стремился к должности главного тренера и добился того, что хотел. Да, он не из хоккейной когорты, но талантливый человек, смотрите, сколько он сделал для нашего хоккея, тот же бренд «Красная машина».

На него не нападать надо, а поддерживать. Зависть – не очень хорошая вещь! Да, мы привыкли, что в основном команды возглавляют бывшие игроки. Но времена меняются, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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