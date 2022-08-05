Кожевников о Ротенберге: «Смотрите, сколько он сделал для нашего хоккея, тот же бренд «Красная машина». Что вы все на него нападаете?»

считает талантливым человеком.

– В предстоящем сезоне Ротенберг остается главным тренером , а Брагин ушел на должность консультанта. Потянет он без помощи опытного специалиста?

– Ротенберг и в прошедшем сезоне себя показал здорово, с хорошей стороны. Да и Брагину дают работать, его не выгнали.

Что здесь такого? Перестановка произошла. Что вы все на Романа нападаете? Он стремился к должности главного тренера и добился того, что хотел. Да, он не из хоккейной когорты, но талантливый человек, смотрите, сколько он сделал для нашего хоккея, тот же бренд «Красная машина».

На него не нападать надо, а поддерживать. Зависть – не очень хорошая вещь! Да, мы привыкли, что в основном команды возглавляют бывшие игроки. Но времена меняются, – сказал двукратный олимпийский чемпион.