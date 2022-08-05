Новиков о критике в адрес Овечкина в США: «Он предан Америке, честно выполняет свой долг. Молитесь на Сашу, берегите его!»

высказался о негативных комментариях в адрес .

Ранее один из американских болельщиков предложил сфабриковать уголовное дело и посадить хоккеиста в тюрьму до тех пор, пока в России не освободят американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее суд приговорил ее к 9 годам колонии за контрабанду наркотиков.

«Прочитал, что особо буйные американские болельщики хотят посадить Овечкина в тюрьму. Мы знаем, что США – это страна законов. Ребят, мы на вас равняемся, а вы говорите – сфабриковать уголовное дело!

Когда в США снесли памятник Джорджу Вашингтону, я шутил: «Не хотите памятник Вашингтону, поставьте Овечкину». При том, что Саша русский, он предан Америке. Честно выполняет свой долг, не жалея здоровья. Аналогов по мастерству и характеру нет и не будет, это звезда совершенно уникальная.

Владимир Семенович Высоцкий говорил, что настоящих буйных мало. Но они есть, и на такие высказывания надо отвечать – спокойно, как психиатр на приеме. Все рано это вызывает дискомфорт для любого человека, что говорить о спортсмене такого уровня.

Юристы Овечкина могут прилично заработать. Во-первых, шантаж. Во-вторых, психологический вред здоровью. Говорить «давайте мы его посадим» – это не шутки. К мегазвездам надо относиться бережнее.

Молитесь на Овечкина, берегите его! Вот он плюнет и скажет: «Я все заработал и пойду рыбу ловить». И что вы будете делать? Посмотрим, во что превратится в «Вашингтон» без Овечкина», – сказал заслуженный тренер России.