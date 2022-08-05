Манджипани о «Калгари»: «Мы потеряли двух хороших игроков, но не всю команду. Если все будут работать, этот год может стать особенным»

высказался касательно ухода и из «Калгари».

«Я думаю, что вся наша команда должна стать, может быть, на 10 процентов лучше и просто расти и отталкиваться от сезона, который у нас был в прошлом году.

Да, мы потеряли двух хороших игроков, но мы не потеряли всю нашу команду. Я думаю, что большинство парней все еще здесь, и большинство парней, которые были здесь, добились успеха благодаря тому, кто они есть.

Я чувствую, что если все будут работать и расти, этот год может стать для нас особенным», – сказал нападающий «Калгари».

«Калгари» продлил контракт с Манджипани на 3 года с кэпхитом 5,8 млн долларов, избежав арбитража