Манджипани о «Калгари»: «Мы потеряли двух хороших игроков, но не всю команду. Если все будут работать, этот год может стать особенным»

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Эндрю Манджипани высказался касательно ухода Джонни Годро и Мэттью Ткачака из «Калгари».

«Я думаю, что вся наша команда должна стать, может быть, на 10 процентов лучше и просто расти и отталкиваться от сезона, который у нас был в прошлом году.

Да, мы потеряли двух хороших игроков, но мы не потеряли всю нашу команду. Я думаю, что большинство парней все еще здесь, и большинство парней, которые были здесь, добились успеха благодаря тому, кто они есть.

Я чувствую, что если все будут работать и расти, этот год может стать для нас особенным», – сказал нападающий «Калгари». 

«Калгари» продлил контракт с Манджипани на 3 года с кэпхитом 5,8 млн долларов, избежав арбитража

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