«Калгари Рэнглерс» – новый фарм «Флэймс» в АХЛ. Клуб подписал контракт с вратарем Чечелевым

«Калгари Рэнглерс» – новый фарм-клуб «Флэймс» в .

Канадский клуб представил название и логотип своего нового фарм-клуба в АХЛ.

Он будет именоваться «Калгари Рэнглерс» (wrangler – синоним слова «ковбой»). С 1977 по 1987 годы в городе существовала юниорская команда с таким названием.

Клуб уже подписал контракты на следующий сезон с несколькими игроками. В их числе – 21-летний российский вратарь Даниил Чечелев, игравший в системе «Витязя».

Он провел в системе «Калгари» и прошлый сезон – сыграл 1 матч в АХЛ за , а большую часть времени выступал за «Канзас Сити» в ECHL (30 матчей, 89,4% сэйвов, 3,64 коэффициент надежности).

Изображение: официальный сайт «Калгари».