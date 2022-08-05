«Калгари Рэнглерс» – новый фарм «Флэймс» в АХЛ. Клуб подписал контракт с вратарем Чечелевым

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«Калгари Рэнглерс» – новый фарм-клуб «Флэймс» в АХЛ.

Канадский клуб представил название и логотип своего нового фарм-клуба в АХЛ. 

Он будет именоваться «Калгари Рэнглерс» (wrangler – синоним слова «ковбой»). С 1977 по 1987 годы в городе существовала юниорская команда с таким названием. 

Клуб уже подписал контракты на следующий сезон с несколькими игроками. В их числе – 21-летний российский вратарь Даниил Чечелев, игравший в системе «Витязя». 

Он провел в системе «Калгари» и прошлый сезон – сыграл 1 матч в АХЛ за «Стоктон», а большую часть времени выступал за «Канзас Сити» в ECHL (30 матчей, 89,4% сэйвов, 3,64 коэффициент надежности). 

Изображение: официальный сайт «Калгари».

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