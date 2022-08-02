Тренер «Динамо» Козлов о Рыбакиной: «Она просто в Казахстане спонсора нашла, возможно. Каждый спортсмен выбирает, где удобнее пробиться в элиту»

высказался на тему спортивного гражданства чемпионки «Уимблдона»-2022.

– Что думаете о победе Рыбакиной на «Уимблдоне»? Обидно, что она выступала за Казахстан?

– Это бывает. У нас же в хоккее Барков играет за финнов, Яшкин – за чехов. Каждый спортсмен выбирает, где ему удобнее пробиться в элиту. Возможно, Рыбакина просто в Казахстане спонсора нашла – и все дело в этом.

– Получается, что сейчас теннисистам действительно надо принимать другое спортивное гражданство? Чтобы участвовать в турнирах, где в том числе разыгрываются и призовые?

– Ситуация тяжелая, спортсменам не позавидуешь, и не только теннисистам. Если ты в любом виде спорта лишен возможности соревноваться с лучшими…

Особенно это касается юниоров. Мы вот в «Динамо» решили пригласить на сборы несколько игроков 2004 года рождения. Хорошие ребята, наверняка бы они поехали со сборной на чемпионат мира, но их этих соревнований лишили. Поэтому мы взяли их на сборы взрослой команды, чтобы они какой-то новый опыт получали. Им это сейчас нужно, – сказал тренер московского .

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно