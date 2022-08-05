Пименов о «Салавате» при Козлове: «Лететь сломя голову в атаку не будем. С оглядкой на оборону»

Форвард высказался о новом главном тренере .

– В прошлом сезоне он много времени проводил с молодежью и резервистами. Какое у вас впечатление сложилось о нем как о тренере?

– Вы знаете, второй тренер и первый – это большая разница. Раньше он меньше говорил, меньше проявлял активности, самостоятельности, как и любой помощник при главном тренере. Хотя был с нами ближе, мы могли его попросить на тренировке подсказать что-то, попросить совета. Сейчас дистанция вырастет, мы это прекрасно понимаем.

– Он умеет быть строгим?

– Опять же, второй тренер редко выступает перед игроками, редко ругает и хвалит – это прерогатива главного. Лямся умел быть строгим, думаю, и Виктор Николаевич будет. Иначе никак.

– Если стиль игры «Салавата» при новом тренере будет меняться, вы лично хотели бы в какую сторону?

– У нас был довольно сбалансированный хоккей, мы играли достаточно активно в атаке и в обороне много отрабатывали. Думаю, Козлов будет придерживаться этого же стиля. Лететь сломя голову в атаку мы не будем. С оглядкой на оборону.

– С главным тренером, который был знаменитым игроком, работать интереснее?

– Как человек с большим игровым опытом он всегда может что-то подсказать, найти пример из практики. Он знает игровые тонкости. Лямся тоже был знающим тренером, хотя как хоккеист не прославился. Много у кого игровая карьера не получилась, а на тренерском мостике они одни из лучших, – сказал Пименов.