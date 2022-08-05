В новом контракте Юбердо с «Калгари» есть запрет на обмен в первые 6 сезонов. Подписные бонусы – 61,5 млн долларов из 84

В новом контракте с есть запрет на обмен в первые 6 сезонов.

Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн).

Оно вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.

По данным CapFriendly, в первые 6 сезонов будет действовать полный запрет на перемещения (NMC).

В последние 2 сезона действия контракта в силу вступит ограничение на обмен – игрок предоставит список из 12 желательных команд для перехода.

Из 84 млн общей суммы контракта 61,5 млн приходится на подписные бонусы (аванс). Эти деньги игрок получит даже в случае возможного выкупа соглашения.