В новом контракте Юбердо с «Калгари» есть запрет на обмен в первые 6 сезонов. Подписные бонусы – 61,5 млн долларов из 84

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В новом контракте Джонатана Юбердо с «Калгари» есть запрет на обмен в первые 6 сезонов.

Сегодня 29-летний форвард подписал новое соглашение с «Флэймс» на 8 лет (максимальный срок) и 84 миллиона долларов (кэпхит – 10,5 млн). 

Оно вступит в силу, начиная с сезона-2023/24. 

По данным CapFriendly, в первые 6 сезонов будет действовать полный запрет на перемещения (NMC).

В последние 2 сезона действия контракта в силу вступит ограничение на обмен – игрок предоставит список из 12 желательных команд для перехода. 

Из 84 млн общей суммы контракта 61,5 млн приходится на подписные бонусы (аванс). Эти деньги игрок получит даже в случае возможного выкупа соглашения. 

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