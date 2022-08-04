Президент «Барыса» о россиянах на просмотре: «Задайте эти вопросы к тренеру. Вы думаете, что я их всех набираю?»

Борис Иванищев прокомментировал приглашение российских игроков на просмотр в «Барыс».

— Можете объяснить подписания Тимура Фаткуллина, Максима Минеева и других российских игроков?

— Они не подписаны, они приехали на просмотр. Приехал Тимур Фаткуллин из ВХЛ, обладатель Кубка Петрова Владислав Семин. Да, мы взяли несколько ребят из ВХЛ. Скоро игры покажут, подходят они нам или нет. Если не подойдут, то мы с ними расстанемся. Полноценные контракты подписали только два россиянина — защитник Михаил Григорьев и нападающий Кирилл Максимов.

— Вы сначала говорите, что будете делать упор на казахстанских игроков, а потом берете и набираете большое количество россиян. Получается противоречие.

— Нет противоречия. Мы их взяли на пробные контракты. Вы не путайте. Мы их берем для конкуренции, она должна быть. Мы все подписания согласовываем с главным тренером. Он говорит: «Давайте проверим этих перспективных ребят». Мы их проверяем, а не подписываем. Задайте эти вопросы к тренеру. Вы думаете, что я их всех набираю? А то создается такое впечатление, – сказал президент «Барыса».

Болельщики обратились к президенту Казахстана, требуя отставки руководства «Барыса» из-за натурализации россиян, канадцев и шведов и возможной коррупции