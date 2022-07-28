«Барыс» продлил контракты с Михайлисом и Петуховым и подписал пробные договоры с Минеевым и Владиславом Семиным

подписал новый контракт с «Барысом».

Соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Михайлис занял пятое место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате в этом сезоне. Он набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах. В среднем форвард проводил на льду 18:06. Нападающий выступает за с сезона-2014/15.

Также двусторонний договор на один год с казахстанским кубом подписал . Форвард набрал 7 (4+3) очков в 39 играх чемпионата в прошлом сезоне.

Кроме того, «Барыс» подписал пробные контракты с защитниками Максимом Минеевым, который прошлый сезон провел в «Соколе», а ранее выступал за «Авангард», московское «Динамо», «Северсталь», «Торпедо» и «Сочи», и , который в прошлом сезоне сыграл 16 матчей за «Металлург».