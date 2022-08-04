Болельщики обратились к президенту Казахстана, требуя отставки руководства «Барыса» из-за натурализации россиян, канадцев и шведов и возможной коррупции

Болельщики «Барыса» создали петицию с требованием отставки руководства клуба.

Ее поддержали уже более 1300 человек.

В открытом письме болельщики обращаются к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, премьер-министру Алихану Смаилову, министру культуры и спорта Даурену Абаеву и президенту Казахстанской федерации хоккея Аскару Мамину.

«Мы, болельщики хоккейного клуба «Барыс», хотим донести до вас свое возмущение той политикой, которую в последнее время ведет руководство клуба в лице его президента Иванищева Бориса Анатольевича, вице-президента Карабалина Болата Алибаевича, управляющего директора Кухта Натальи Викторовны и генерального менеджера Белана Вячеслава Михайловича, тем самым выражая им свое недоверие.

Во многом «благодаря» их непродуманной политике, мы с большим сожалением наблюдаем как флагман казахстанского хоккея и, что немаловажно, базовый клуб сборной Казахстана превращается в своего рода филиал российского клуба.

С учетом подписания контрактов с нынешним десантом из клубов низших лиг нашего северного соседа, мы можем прийти к тому, что в составе практически не останется места для своих парней.

Завтра все эти псевдоказахстанцы уедут, а мы останемся фактически у разбитого корыта. Или снова натурализуем очередную пачку канадцев и россиян? Мы решительно заявляем, что пора уже заканчивать с этой бесконтрольной раздачей паспортов, чем в последнее время усердно занимались в руководстве клуба и Федерации хоккея.

Какими путями просто огромное количество вчерашних канадцев, шведов и россиян получали казахстанское гражданство? Они имеют какие-то заслуги перед государством? Или, может, их предки жили когда-то в Казахстане? Мы требуем прекратить эту порочную практику натурализации. Мы требуем проведения проверки относительно законности получения гражданства Республики Казахстан и готовы предоставить весь список игроков, получивших гражданство за последние несколько лет», – говорится в тексте петиции.

Болельщики также заявили, что речь идет о возможной коррупции.

«В нашем обращении к вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, речь идет о возможной коррупции в отечественном хоккее, в частности в ХК «Барыс». Иначе как объяснить странные решения руководства клуба последних лет, когда за счет квазигосударственных средств пачками подписываются легионеры сомнительного уровня, оставляя за бортом своих местных казахстанских талантов, коих, поверьте, немало.

Просим вас организовать проверку по факту хищений в ХК , – сообщается в открытом письме.