Президент «Барыса»: «У нас никаких договорняков с агентами нет, откатов нет. Я читал петицию. Это просто чушь!»

Борис Иванищев заявил, что в «Барысе» откатов и агентских никогда не было.

– Болельщики запустили петицию, где упоминается о коррупции в системе «Барыса», об откатах, агентских. Как можете прокомментировать?

– Я читал петицию. Это субъективное мнение болельщиков. У нас никаких договорняков с агентами нет, откатов нет. Игрок сам решает свои вопросы с агентом, а мы подписываем с ним контракт.

У нас все прозрачно, зарплаты переводим на карточку. У нас каждый год проверки. Никаких откатов и агентских никогда не было. Это просто кто-то так подумал и решил. Это просто чушь!

Это, может, в футболе, но у нас в хоккее такого нет. Все агенты зарегистрированы в . Без лицензии они не имеют права работать с игроками, – сказал президент «Барыса».

Болельщики обратились к президенту Казахстана, требуя отставки руководства «Барыса» из-за натурализации россиян, канадцев и шведов и возможной коррупции