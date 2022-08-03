Казахстанского хоккеиста Гатиятова обокрали в аэропорту Стамбула

Казахстанского хоккеиста Артура Гатиятова обокрали в Турции.

«Во время транзитного перелета в Финляндию, в аэропорту Стамбула у нашего хоккеиста украли документы и деньги. Воры воспользовались усталостью спортсмена.

Друзья Артура просили тех, кто находится или проживает в Турции помочь спортсмену.

Сейчас все спрашивают, куда же делся этот пост и как помочь Артуру. Десятки сообщений от болельщиков, поэтому надо прояснить ситуацию.

Дело в том, что на связь вышел сам Артур и сообщил о том, что в деньгах пока не нуждается. Сейчас он вылетает в Казахстан и будет заниматься восстановлением документов.

Всех неравнодушных людей и болельщиков он благодарит за поддержку», – пишет «Головой об лед».

Гатиятов – воспитанник сатпаевской школы хоккея, провел много лет в системе «Барыса», а в июне перешел в финский «Киекко-Поят».

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе