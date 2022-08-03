Багаж новичка «Барыса» Энтони Луиса потеряли в Нур-Султане

Новичок «Барыса» Энтони Луис поделился впечатлениями от приезда в Казахстан.

«День был долгий, перелет был долгий. Все шло гладко до получения моего багажа, так как его потеряли. Посмотрим, привезут ли его завтра. Да, для меня это все в новинку. Для меня это новая глава. Буду собой, буду играть в свою игру. Познакомлюсь с большим количеством новых людей.

С нетерпением жду момента, когда стану частью «Барыса». Я знаю Джереми Бракко, мы вместе играли в США. У нас с Джесси Грэмом есть общий друг, он сказал, что мы должны поладить. Я очень рад быть здесь. Для меня это новый путь. Я слышал только хорошее про «Барыс» и его болельщиков. Так что с нетерпением жду начала тренировок. Давайте выигрывать», – сказал американец.

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