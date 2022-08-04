Депутат Бурлаков об отстранении «Сахалина»: «Политика регулирует спорт, уму непостижимо. Олимпийскую хартию можно сжечь»

В Госдуме выразили недовольство отстранением «Сахалина» от участия в хоккейной лиге.

Лига, штаб-квартира которой находится в Японии, приняла такое решение в связи с политической ситуацией.

«Сказать, что я удивлен, – это ничего не сказать. То есть теперь международным спортивным организациям официально можно заявлять, что политика регулирует спорт. Уму непостижимо.

Получается, что все спортивные постулаты и Олимпийскую хартию можно сжечь, раз теперь основополагающие спортивные принципы в грош никто не ставит.

Горько осознавать, что даже весьма заинтересованные в российских командах спортивные объединения не готовы показать характер и не прогибаться под Западом», – заявил Замглавы думского комитета по спорту Сергей Бурлаков.

был создан по поручению президента России Владимира Путина в 2013 году. С 2015 года клуб выступал в Азиатской лиге, в которой также представлены команды из Японии и Южной Кореи. До 2017 года в ней выступал клуб из Китая.