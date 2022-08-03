Плющев о решении Азиатской лиги отстранить «Сахалин»: «Япония так решила. Уровень их хоккея и так невысокий, сейчас еще упадет. Нам нужна своя лига на Дальнем Востоке»

считает, что России нужно создать свою хоккейную лигу на Дальнем Востоке.

Сегодня стало известно, что Азиатская лига приняла решение отстранить «Сахалин» от участия в турнире в связи с политической ситуацией. Ее штаб-квартира находится в Японии.

«Сахалин» был создан по поручению президента России Владимира Путина в 2013 году.

С 2015 года клуб выступал в , в которой также представлены команды из Японии и Южной Кореи. До 2017 года в ней выступал клуб из Китая.

«Япония приняла такое решение, нас никто не спрашивал. Это было предсказуемо. Они не хотят с нами контактировать и в открытую об этом говорят.

От этого не выиграет Азиатская лига. постоянно был в призерах. Уровень и так невысокий у японского хоккея, а сейчас еще упадет.

ФХР рассмотрит и определится с будущим «Сахалина». У нас была своя Дальневосточная лига. Нормально все было. Главное, чтобы ресурсы были.

Ничего страшного не произошло, все было предсказуемо. Нужно быть независимым от других федераций хоккея, поэтому нужна своя лига на Дальнем Востоке», – сказал бывший главный тренер сборной России.