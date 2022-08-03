«Сахалин» отстранен от участия в Азиатской хоккейной лиге в связи с политической ситуацией

«Сахалин» отстранен от участия в из-за политической ситуации.

Директор клуба Николай Стерничук принял участие в заседании АХЛ, которое прошло в формате видеоконференции.

«По итогам заседания руководством лиги по согласованию с командами было принято решение отстранить спортсменов «Сахалина» от участия в турнире сезона-2022/23 с формулировкой «в связи с политической обстановкой», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Сахалин» был создан по поручению президента России Владимира Путина в 2013 году.

С 2015 года клуб выступал в Азиатской лиге, в которой также представлены команды из Японии и Южной Кореи. До 2017 года в ней выступал клуб из Китая.

стал чемпионом лиги в сезоне-2018/19. В 2020 году клуб дошел до финала, но серия против корейского «Аньянг Халла» была отменена из-за коронавируса.

Следующие два сезона лига пропустила.