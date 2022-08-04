Мартемьянов считает, что Мерфи стал более ответственным: «Его подруга ждет ребенка. Видимо, забота о семье его дисциплинирует»

Главный тренер рассказал о ситуации с защитником .

«У Тревора очень сложное семейное положение. Его отец находится в тяжелом состоянии. Руководство клуба отнеслось к нему с пониманием и пошло навстречу. И парни, и тренерский штаб его только поддержали. Как сможет, так и приедет. Отец научил его играть в хоккей, и Тревор очень трепетно к нему относится.

Он приедет чуть позже, и мы сделаем небольшую корректировку в плане физической подготовки. Но ребята из-за океана любят подходить через игры. Думаю, для него это не будет новшеством.

Вообще после встречи с ним в Минске мне показалось, что он приехал немного другим — повзрослевшим, более ответственным. Насколько знаю, его подруга ждет ребенка, и, видимо, забота о семье его дисциплинирует, – сказал .