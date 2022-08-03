Мартемьянов о селекции «Сибири»: «Процесс практически завершен. Возможно, появится пара вариантов»

высказался касательно селекции «Сибири».

– На сколько процентов завершен процесс селекции?

– Он практически завершен. Возможно, появится пара вариантов. Хотя селекция не завершается на протяжении всего сезона. В некоторых командах отсеиваются люди.

Насколько знаю, у руководства есть несколько предложений. Но на данном этапе мы ничего менять не будем.

– Еще одного легионера ждать не стоит...

– Если в ближайшие пару недель не появится чего из разряда «ух», то вряд ли. Работа идет. Сергей Николаевич Климович с утра до ночи на телефоне, постоянно ищет варианты. Но обещать что-то сейчас сложно.

– Если легионер и появится, это должен быть центр?

– Я думаю, что с центрами у нас не так все плохо, как кажется. Надеюсь, прибавит тот же Алексей Яковлев. Плюс на всякий случай у нас есть наша палочка-выручалочка Слава Литовченко. Голубев, Основин, Пьянов и Спиридонов подошли к сборам в хорошей форме, – сказал главный тренер .