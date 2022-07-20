Защитник «Сибири» Мерфи улетел в Канаду из-за тяжелой болезни отца

Защитник улетел в Канаду из-за тяжелой болезни отца

«Мерфи придется частично пропустить подготовку к сезону в связи тяжелой болезнью отца.

Защитник «Сибири» был вынужден срочно улететь в Канаду. Надеемся на лучшее! Тревор, держись, мы с тобой!» – говорится в телеграм-канале новосибирского клуба.

В июне 26-летний канадец продлил контракт с «Сибирью» на один год.

В минувшем сезоне Мерфи стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников новосибирского клуба, набрав 19 (6+13) очков в 26 матчах.