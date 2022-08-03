Олег Знарок: «Что вы из меня монстра делаете? Я не кричу постоянно. Бывает иногда, как и у всех тренеров. Но по делу, когда надо»

высказался касательно давления в «Ак Барсе».

– Вы уже успели почувствовать давление в Казани? Перед «Ак Барсом» стоит чемпионская задача.

– Да у всех чемпионская задача. А что, в других командах какие-то иные цели?

– Но есть же разница по сравнению с тем же .

– Конечно, есть. Разница и по составу, и по базе, и по всему.

– Вам в такой атмосфере лучше?

– Интереснее работать с такими ребятами, которым не надо два раза повторять что делать. Они сами там разберутся. И тренировка получается качественнее. Одно и то же ты не делаешь. А так – посмотрел, закрепил, все нормально, переходишь дальше.

А если в какой-то команде ребята менее оснащены технически, там больше затрачиваешь времени.

– Надо больше нервничать, кричать?

– Да что вы из меня монстра делаете? Я не кричу постоянно. Конечно, бывает иногда крик, как и у всех тренеров. Но по делу, и когда надо. И зачем? Чтобы они к моему крику привыкали? Его нужно давать в нужный момент, – сказал главный тренер .