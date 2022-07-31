Шипачев о давлении на «Ак Барс»: «Да не, какое давление. Мы делаем свое дело, хотим все исполнить красиво»

не считает, что находится под давлением из-за подписания звезд.

В межсезонье клуб усилился Шипачевым, защитником Вячеславом Войновым и форвардом Александром Радуловым.

«Давление на «Ак Барс»? Да не, какое давление. Мы делаем свое дело, мы хотим все исполнить красиво. А как получится – посмотрим весной. Сейчас тренируемся под нагрузкой на сборах, набираем форму.

Работа под руководством Олега Знарка? Я его знаю давно, знаю, что нужно делать. В методах его работы есть и новые, и старые детали. Все на пользу. Что именно из нового? А зачем я буду вам раскрывать их. Это хоккейные нюансы», – сказал форвард казанцев.