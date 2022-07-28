Вудкрофт про 3 очка Емелина в игре с «Сибирью»: «Сразу начал оправдывать контракт»

рассказал о победе минского над «Сибирью» (3:2) в контрольной игре.

Защитник «Динамо» набрал 3 (2+1) очка.

– Мы провели хороший матч, показали достойную игру. Как известно, у нас много новичков в команде, «Динамо» обновилось.

Нужно немного времени, чтобы все поняли нашу систему, притерлись. Отмечу, что все проделали хорошую работу и проявили характер.

– Из легионеров на льду мы увидели Шона Лалонде. Когда остальные легионеры смогут присоединиться к команде?

– Некоторые игроки присоединятся к нам в ближайшие несколько дней. Это Райан Спунер, Брэндон Козун и .

Мы старательно работаем над тем, чтобы подписать еще несколько новичков. Надеюсь, что они присоединятся к нам скоро.

– Алексей Емелин неплохо провел свой первый матч. Оцените игру защитника.

– Он здорово показал себя в первой игре за нашу команду. Видно, что Емелин сразу начал оправдывать свой контракт, – сказал главный тренер команды из Беларуси.