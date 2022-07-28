Емелин о минском «Динамо»: «Впереди много работы, надо закладывать фундамент, который поможет в сезоне»

Алексей Емелин подвел итоги контрольного матча с «Сибирью» (3:2).
Защитник минского «Динамо» набрал 3 (2+1) очка.
– С победой! Отличный дебют. Доволен?
– На эмоциях сыграл – все-таки первая игра. А вообще хватало сумбура. Начало матча для нас получилось легким и успешным. Но дальше были качели. Благо в конце третьего периода смогли вырвать победу.
Раньше на этой арене не играл. Мне очень понравилось. Плюс пришли болельщики, которые здорово нас поддерживали. Всегда приятно играть в такой атмосфере. Приходите на матчи, поддерживайте «Динамо», мы очень рады вам!
– Ты говорил, что в Беларуси есть родственники. Кто-то тебя лично поддерживал на трибунах?
– Пока нет, не смогли приехать. Возможно, получится, когда будем проводить следующие матчи.
– Болельщики тепло отреагировали на твое презентационное видео. Быстро акклиматизировался?
– Конечно. Лед для всех скользкий. Надо сразу показывать игру, которую от тебя ждут. Впереди много работы, надо закладывать фундамент, который поможет в сезоне.
– Первая шайба в твоем исполнении получилась красивой.
– Просто бросал в ворота. А как именно она зашла, уже не так важно.
– Сегодня в составе было много молодых ребят. Что скажешь о них?
– Кого-то выделять пока не буду. В целом много хороших ребят, виден прекрасный потенциал. Главное работать, чтобы был прогресс и победы, – сказал защитник.