Емелин о минском «Динамо»: «Впереди много работы, надо закладывать фундамент, который поможет в сезоне»

подвел итоги контрольного матча с «Сибирью» (3:2).

Защитник минского набрал 3 (2+1) очка.

– С победой! Отличный дебют. Доволен?

– На эмоциях сыграл – все-таки первая игра. А вообще хватало сумбура. Начало матча для нас получилось легким и успешным. Но дальше были качели. Благо в конце третьего периода смогли вырвать победу.

Раньше на этой арене не играл. Мне очень понравилось. Плюс пришли болельщики, которые здорово нас поддерживали. Всегда приятно играть в такой атмосфере. Приходите на матчи, поддерживайте «Динамо», мы очень рады вам!

– Ты говорил, что в Беларуси есть родственники. Кто-то тебя лично поддерживал на трибунах?

– Пока нет, не смогли приехать. Возможно, получится, когда будем проводить следующие матчи.

– Болельщики тепло отреагировали на твое презентационное видео. Быстро акклиматизировался?

– Конечно. Лед для всех скользкий. Надо сразу показывать игру, которую от тебя ждут. Впереди много работы, надо закладывать фундамент, который поможет в сезоне.

– Первая шайба в твоем исполнении получилась красивой.

– Просто бросал в ворота. А как именно она зашла, уже не так важно.

– Сегодня в составе было много молодых ребят. Что скажешь о них?

– Кого-то выделять пока не буду. В целом много хороших ребят, виден прекрасный потенциал. Главное работать, чтобы был прогресс и победы, – сказал защитник.