Александр Кожевников: «При Хартли Омск выезжал на четырех защитниках, молодежь протирала штаны. Теперь команда обречена страдать из-за этого»

Теги Авангард Салават Юлаев Дмитрий Рябыкин Виктор Козлов Боб Хартли КХЛ Александр Кожевников Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Салават» должен упрощать свой стиль.

– Кому есть смысл нервничать?

– Для меня на первом месте в этом списке – «Салават Юлаев» и Виктор Козлов. Все последние годы Уфа смотрелась очень симпатично, в оcновном за счет легионеров – форвардов и вратарей. Теперь их нет, да и некоторые российские игроки потеряны – например, боевитый Тихонов.

Честно скажу, мне не понятно, за счет чего «Салават» сможет сохранить свои позиции и свой стиль. Да, молодежь есть, в плей-офф она себя показала, но за счет характера и работы. Мастерства в «Салавате» еще нет, поэтому команда, если честно, должна упрощать свой стиль, становиться рабоче-крестьянской. 

Требовательные болельщики в Башкирии должны понимать, что только так «Салават» сможет зацепиться за плей-офф и побороться за выход во второй раунд. Пока по составу это его потолок.

– За кого еще переживаете?

– Для меня второй в списке нервничающих – Дмитрий Рябыкин. «Авангард» неплохо укрепил атаку, но в обороне и в воротах у Омска – беда. И все это на фоне 12-матчевой гостевой серии на старте.

– Но в отличие от Уфы селекцию Омска многие называют эффективной.

– Ну смотрите. В первом звене будут играть Буше и Найт. Это хорошие по меркам КХЛ форварды, но как и все легионеры они побегут за статистикой, забивать голы. Третьим у них будет или Толчинский, или Ткачев, оба парни остренькие, с головой, но на возврате в свою зону совсем не первые. Так что нужно будет смотреть, сколько это звено забьет, а сколько, наоборот, привезет.

Но проблема не в нем, а в защитниках и вратарях. При Хартли Омск выезжал на четырех защитниках, молодежь на лавке сидела и протирала штаны. Теперь из-за этого команда обречена страдать. Взгляните на подбор защитников в «Ак Барсе» и «Авангарде» – и вам все станет понятно. О подборе игроков в атаке Уфы я даже не говорю, там просто провал! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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