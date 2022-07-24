Александр Кожевников: «При Хартли Омск выезжал на четырех защитниках, молодежь протирала штаны. Теперь команда обречена страдать из-за этого»

Александр Кожевников считает, что «Салават» должен упрощать свой стиль.

– Кому есть смысл нервничать?

– Для меня на первом месте в этом списке – и . Все последние годы Уфа смотрелась очень симпатично, в оcновном за счет легионеров – форвардов и вратарей. Теперь их нет, да и некоторые российские игроки потеряны – например, боевитый Тихонов.

Честно скажу, мне не понятно, за счет чего «Салават» сможет сохранить свои позиции и свой стиль. Да, молодежь есть, в плей-офф она себя показала, но за счет характера и работы. Мастерства в «Салавате» еще нет, поэтому команда, если честно, должна упрощать свой стиль, становиться рабоче-крестьянской.

Требовательные болельщики в Башкирии должны понимать, что только так «Салават» сможет зацепиться за плей-офф и побороться за выход во второй раунд. Пока по составу это его потолок.

– За кого еще переживаете?

– Для меня второй в списке нервничающих – . «Авангард» неплохо укрепил атаку, но в обороне и в воротах у Омска – беда. И все это на фоне 12-матчевой гостевой серии на старте.

– Но в отличие от Уфы селекцию Омска многие называют эффективной.

– Ну смотрите. В первом звене будут играть Буше и Найт. Это хорошие по меркам форварды, но как и все легионеры они побегут за статистикой, забивать голы. Третьим у них будет или Толчинский, или Ткачев, оба парни остренькие, с головой, но на возврате в свою зону совсем не первые. Так что нужно будет смотреть, сколько это звено забьет, а сколько, наоборот, привезет.

Но проблема не в нем, а в защитниках и вратарях. При Хартли Омск выезжал на четырех защитниках, молодежь на лавке сидела и протирала штаны. Теперь из-за этого команда обречена страдать. Взгляните на подбор защитников в «Ак Барсе» и – и вам все станет понятно. О подборе игроков в атаке Уфы я даже не говорю, там просто провал! – сказал двукратный олимпийский чемпион.