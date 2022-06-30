Александр Кожевников: «Прогноз по «Авангарду» неутешительный. После Хартли выжженная земля, результат выжат из временщиков-легионеров»

дал прогноз по выступлению в новом сезоне .

– В последнее время вы воздерживаетесь от комментариев по «Авангарду», но в прессе говорят о том, что Омск после летней селекции готов на равных играть с клубами НХЛ и в частности с «Вегасом». Это так?

– Прочитал об этом в интервью новичка Ткачева, посмеялся.

Если бы он НХЛ действительно почувствовал, поиграл, то можно было бы прислушаться. А так всего лишь громкие слова для заголовка.

Лично я остаюсь при своем мнении – после Хартли в Омске выжженная земля. Нет среднего звена, результат выжат из временщиков-легионеров и ветеранов, из молодежи наигран только Грицюк. Но самое главное – потеря Грубеца, на котором канадец и выезжал.

Был уверен, что в клубе это понимают – и летом найдут первого номера, но нет, тишина. Не знаю, как на связку Демченко – Галимов большой клуб может рассчитывать.

Считаю, что, например, в Уфе дуэт Ежов – Кареев смотрится не так сомнительно. Это к печальному вопросу о российских вратарях в КХЛ...

– Но по меркам КХЛ селекция Омска звучит – Ткачев, Буше, Броадхерст, Малыхин, сохранены Найт и Толчинский.

– Мне нравится Ткачев – правда, больше на льду, чем в интервью. Он – форвард-игровичок, с интересными решениями, с головой. Но меня насторожило, что его так быстро зачехлили в «Лос-Анджелесе», да и СКА его права почему-то не стал удерживать.

Сейчас Ткачев должен быть по-спортивному злым, настроенным на выживание, ведь предстоящий сезон назовет его истинную цену. Но по интервью показалось, что он по-прежнему, уж извините, на расслабухе. Так можно остаться в самой популярной в хоккее России категории – вечно подающих надежды...

– Что еще скажете по селекции «Авангарда»?

– Бросилось в глаза, что Броадхерст и Малыхин – это центрфорварды, значит, «Авангард» обречен заново выстраивать центральную ось и, по сути, всю команду. Это всегда занимает время.

Но главное, повторюсь, – вратари. Омску нужно срочно искать первого номера.

– Болельщики «Авангарда» в последние годы очень внимательно следят за вашими интервью – и активно обсуждают. Им будет интересен ваш прогноз на выступление популярного клуба в новом сезоне.

– Команда на стадии перестройки без хорошего вратаря в КХЛ обречена. Еще один отягощающий фактор – логистика, команда будет летать во много раз больше, чем в последние годы в Балашихе.

Поэтому прогноз, к сожалению, неутешительный. Хотя в списке моих симпатий Омск – на втором месте, после родного «Спартака», – сказал двукратный олимпийский чемпион.