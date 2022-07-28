Новиков сомневается в Демченко и Галимове в «Авангарде»: «Если на рынке никого не найдете, берите второго тренера вратарей»

высказался о бригаде голкиперов в «Авангарде».

– Дуэт Демченко – Галимов изначально вызывал понимание, что ребята сработают только в том случае, если сделают большой шаг вперед. Что зависит не только от их личной работы, но и от командной, тренерской.

Увы, во вчерашней игре во вратарском департаменте позитива найти не удалось, из ничего пропустил уже на первой же минуте.

– Омским болельщикам можно начинать напрягаться?

– Посмотрите, и Демченко, и Галимов как по заказу пропустили в первой же смене – один на первой минуте, другой – на 31-й, и все это в матче с середнячком ВХЛ. Как бы это ни стало символом омского сезона – и тревожным сигналом на будущее. Будущее, которое начнется для Омска с 12 выездных матчей и, значит, с высочайшей нагрузки именно на голкиперов.

– В чем причина вратарской проблемы?

– Омск провел неплохую селекцию в атакующей линии, насколько понимаю, средств особо не жалели. Но без трех рублей миллиона не бывает. Это я про вратарскую линию, на которой экономить нельзя. На голкиперах замыкаются все составляющие – вложенные в команду деньги, политические и социальные успехи региона, голы, очки и секунды.

– Но, согласитесь, проблема с вратарями в отнюдь не только у Омска.

– Справедливо. Но у «Авангарда» она просматривается с большого расстояния, что и подтвердил матч с «Крыльями». Не совсем понятно, как «ястребы» будут конкурировать, например, с «Магниткой» и ее связкой Кошечкин – Паскуале. Даже дуэт «Салавата» Ежов – Кареев, которые многие критикуют, вызывает меньше вопросов.

– Что посоветуете «Авангарду»?

– Если на рынке никого не удастся найти, то берите второго тренера вратарей. И это не моя идея, видел ее где-то в прессе.

Считаю, что и Галимову, и Демченко в их нынешнем состоянии необходимо крепкое тренерское плечо, психотерапевта и, если хотите, телохранителя. Когда у тебя в составе не доминирующие голкиперы, необходима безупречная работа тренеров вратарей. Только она способна вытянуть команду», – сказал заслуженный тренер России.