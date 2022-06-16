Крылов о вратарях «Авангарда»: «Если будет кандидат, который составит конкуренцию Галимову и Демченко, рассмотрим»

не исключил подписания «Авангардом» еще одного голкипера.

– Болельщики спрашивают про вратарскую бригаду. Вы еще ищете вратаря? Или пойдете в сезон со связкой Галимов – Демченко?

– Давайте так: у нас уже сейчас есть два достаточно сильных вратаря. Но это не значит, что работа останавливается. Мы в том числе смотрим и в эту сторону.

Если будет достойный кандидат, который сможет составить конкуренцию двум уже подписанным вратарям, мы с удовольствием рассмотрим такую кандидатуру, – заявил председатель совета директоров .