Ефремов о «Динамо»: «Будем делать все, чтобы как можно дальше пройти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина»

Форвард высказался о целях команды в новом сезоне.

«С очень хорошим настроением приступаем к подготовке к сезону, все вернулись из отпусков, хорошо отдохнули, набрались сил и эмоций. Все отлично, мы полностью готовы к сборам и тяжелой работе на них.

Отпуск провел хорошо, восстановил силы, набрался эмоций. Безусловно, мы будем делать все возможное и необходимое, чтобы как можно дальше пройти в плей-офф и бороться за . Скажу болельщикам, что мы будем стараться сделать все для победы.

Основные сборы только начинаются. Не думаю, что сама подготовка будет чем-то отличаться. Единственное – да, ощутимо поменялся состав, много ребят покинуло команду, много пришло в нее. Сейчас основное – создать боевой сплоченный коллектив и всем вместе трудиться.

Теперь я один из главных старожилов команды? Пока это не ощущается, но, думаю, все впереди. Конечно, новенькие ребята подходят и интересуются теми или иными вопросами, и мы как динамовцы стараемся подсказать и помочь во всем, что нужно. Новичков встретили хорошо.

Ребята все открытые и позитивные, в том числе и , он опытный игрок и старается помочь ребятам всем необходимым. В раздевалке очень хорошая атмосфера», – сказал Ефремов.