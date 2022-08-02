Экс-игрок «Йокерита» Вяянянен: «Ситуация с Крымом в 2014 году должна была всем открыть глаза. Мы были наивными»

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Экс-защитник Осси Вяянянен высказался о выступлении «Йокерита» в КХЛ.

Клуб выступал в лиге с сезона-2014/15. 

«В то время все, наверное, были немного наивными, хотя ситуация с Крымом в 2014 году должна была всем открыть глаза. 

Я сам был действующим игроком в то время и жил в условиях пузыря. Все внимание было сосредоточено на хоккее и моей карьере. Я думал о том, что будет очень трудная серия, и болельщики увидят хоккей высшего уровня. Это был очень наивный образ мышления.

Когда оглядываешься назад, легко быть мудрым. Однако прошлое не изменить. Ошибки нужно признавать, извлекать из них уроки, и в будущем мы должны стараться принимать лучшие решения», – сказал Вяянянен Yle.

«Йокерит» объявил об уходе из КХЛ 5 апреля.

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