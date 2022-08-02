«Лукашенко всем заправлял, но сегодня кажется, что он марионетка России, делающая что говорят». Вяянянен об игре за минское «Динамо»

Экс-защитник Осси Вяянянен поделился воспоминаниями об игре за минское «Динамо».

«Лукашенко всем заправлял. Я знаю не так много президентов, которые сами ехали бы на своей машине в середине конвоя.

Но прошло уже много лет с тех пор, как я там был, за это время многое произошло. Сегодня кажется, что Лукашенко – марионетка России, которая делает то, что ей говорят», – сказал Вяянянен Yle.

Финский защитник выступал за в сезоне-2009/10 и за 52 матча в регулярном чемпионате отдал 6 результативных передач.