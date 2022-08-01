Экс-игрок «Йокерита» Вяянянен: «В Россию сейчас не поехал бы. Мне стыдно из-за того, сколь наивны мы были, живя в пузыре»

Экс-защитник из-за текущей ситуации сожалеет о выступлениях в .

««Мне за самого себя стыдно из-за того, сколь наивными мы были. События на Украине по-настоящему меня задели. Не понимаю, в каком пузыре мы жили. Казалось, такого больше не может произойти – но нет.

Я стараюсь изучать как можно источников информации, не полагаюсь лишь на один. Меня все это шокирует.

Но я уверен, что введенные санкции вызвали бурные эмоции и в России.

Могу сказать, что я не поехал бы сейчас в Россию, мне бы не хотелось с ней ассоциироваться», – сказал Вяянянен Yle.