Клингберг подпишет однолетний контракт с «Анахаймом» с кэпхитом около 7 млн долларов

будет играть за в следующем сезоне .

29-летний защитник подпишет однолетний контракт с «утками» с кэхитом около 7 миллионов долларов.

Ранее швед сменил агента. Хоккеист прекратил сотрудничество с Петером Уолленом. Сейчас дела игрока ведет агентство Newport Sports Management.

С сезона-2014/15 швед выступал за .

В прошлом сезоне Клингберг набрал 47 (6+41) очков при полезности «минус 28» в 74 матчах регулярного чемпионата.

По предыдущему соглашению его кэпхит составлял 4,25 млн долларов.