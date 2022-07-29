Клингберг подпишет однолетний контракт с «Анахаймом» с кэпхитом около 7 млн долларов

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Джон Клингберг будет играть за «Анахайм» в следующем сезоне НХЛ.

29-летний защитник подпишет однолетний контракт с «утками» с кэхитом около 7 миллионов долларов.

Ранее швед сменил агента. Хоккеист прекратил сотрудничество с Петером Уолленом. Сейчас дела игрока ведет агентство Newport Sports Management.

С сезона-2014/15 швед выступал за «Даллас».

В прошлом сезоне Клингберг набрал 47 (6+41) очков при полезности «минус 28» в 74 матчах регулярного чемпионата.

По предыдущему соглашению его кэпхит составлял 4,25 млн долларов.

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