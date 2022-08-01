Никита Чибриков: «Благодарен СКА, мне давали шанс в 17 лет, и я всегда пользовался моментом»

Форвард Никита Чибриков выразил благодарность СКА после обмена в .

– В свое время Ротенберг отговорил тебя от отъезда в юниорскую лигу Онтарио. Как оценишь два года в Петербурге?

– Я только благодарен СКА за то, как я их провел. Мне давали шанс в 17 лет, и я всегда пользовался этим моментом, забирал этот шанс. Старался хорошо проявлять себя.

В Санкт-Петербурге были созданы все условия: «Хоккейный город», лагеря развития, шансы сыграть на взрослом уровне. Постепенно я набирался опыта и в прошлом году провел очень сильный сезон в Высшей лиге. Думаю, новой ступенью уже должна стать .

– Нет внутреннего ощущения, что ты перерос «вышку»?

– Не могу сказать, что мне стало неинтересно играть в . Играть в хоккей всегда интересно. Но часть этого развития я уже прошел, нужно двигаться дальше – нельзя останавливаться на месте, – сказал Чибриков.

СКА работает по своим циничным правилам – и это нормально. Но миф о продуктивной питерской школе выглядит глупо