Юрий Новиков: «Наших спортсменов лишили молодежных, юниорских ЧМ. Нарушаются все мыслимые права ребенка, записанные в международных декларациях»

призвал международные организации перестать нарушать права молодых игроков.

«Наших спортсменов, и не только хоккеистов, лишили всего: молодежных, юниорских чемпионатов мира. Но не могут дети подвергаться дискриминации на мировой арене. Они должны быть защищены ООН.

Поэтому все эти санкции не могут иметь юридической силы. Исключение наших молодых спортсменов недопустимо. Ребенок не может нести ответственность за взрослых.

Права детей никто не имеет права нарушать, это святое. Нашим политикам, которые имеют доступ к самым высоким трибунам, надо про это постоянно напоминать, в том числе на уровне ООН.

В первую очередь, надо вернуть наш детский спорт на мировой уровень. Когда девочку-фигуристку не допускают до чемпионата мира, она плачет. Молодой хоккеист тоже плачет, потому что это была его мечта. Нарушаются все мыслимые права ребенка, которые записаны в международных декларациях», – сказал заслуженный тренер России.