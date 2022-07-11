Новиков о Федотове: «Лозунг «Zа Vратаря» должен быть у российского спортивного сообщества. Это великие буквы сейчас»

Заслуженный тренер России предложил лозунг в поддержку хоккеиста .

«Когда его обвиняют во всех грехах – это просто некрасиво. Это могут позволить себе политики, но не наши игроки и тренеры.

У российского спортивного сообщества должен был лозунг «Zа Vратаря». Это великие сейчас буквы.

Если хоккеист попал в какую-то трудную ситуацию и неважно, где: в России, США или Канаде. Это должна быть наша общая беда.

Непонятно, почему наше хоккейное сообщество не поддерживает Федотова. Я не ожидал, что так хорошо выступит Григорий Панин. Молодец, смело поступил», – сказал .

Первый хоккеист, который публично вступился за Федотова: Григорий Панин прослыл жестким парнем, но в жизни совсем другой